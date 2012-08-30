Дизайн, верстка для магазина экзотических животныx

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок320 просмотров

Необходимы дизайн и верстка. Подробное т.з. в файле.

13 лет назад
Lalulin
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад
$180
10 дней
Из множества вариантов выбора дизайнера, руководствовался рейтингом, отзывами и портфолио...после всех рассмотренных предложений решил остановиться на Романе. В итоге был приятно удивлен, убедился на собственном опыте, что отзывы действительно были правдивыми. Работать было приятно, процесс шел быстро, продуктивно. Всегда вежлив, отзывчив, общителен. Очень легко находить общий язык. Дизайнерские идеи генерирует активно, предлагает много вариантов. Очень внимателен к поправкам (изменениям), быстро со всем справляется. В итоге хочу и дальше сотрудничать с Романом. Моя оценка 10 из 10.Рекомендую.
Спасибо за проект!Все отлично.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад

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