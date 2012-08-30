Дизайн, верстка для магазина экзотических животныx

Из множества вариантов выбора дизайнера, руководствовался рейтингом, отзывами и портфолио...после всех рассмотренных предложений решил остановиться на Романе. В итоге был приятно удивлен, убедился на собственном опыте, что отзывы действительно были правдивыми. Работать было приятно, процесс шел быстро, продуктивно. Всегда вежлив, отзывчив, общителен. Очень легко находить общий язык. Дизайнерские идеи генерирует активно, предлагает много вариантов. Очень внимателен к поправкам (изменениям), быстро со всем справляется. В итоге хочу и дальше сотрудничать с Романом. Моя оценка 10 из 10.Рекомендую.