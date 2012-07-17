Требуется разработать дизайн главной страницы, каталога и страницы описания товара + сверстать шаблон для Joomla Жду предложения по ценам и срокам
Нужен качественный дизайн
Необходимо сделать дизайна для сайта аналога http://maps.2gis.ru/
Есть незначительные различия в кол-во элементов и их размещении, но суть та же.
Все подробности будут озвучены после определения исполнителя.
Выбранный исполнитель
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