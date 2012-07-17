Нужен качественный дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки223 просмотра

Необходимо сделать дизайна для сайта аналога http://maps.2gis.ru/

Есть незначительные различия в кол-во элементов и их размещении, но суть та же.

Все подробности будут озвучены после определения исполнителя.

13 лет назад
webkuk
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
Результатом доволен. Хорошая реализация и адекватная реакция на доработки.
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Заявки фрилансеров

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад