Дизайн сайта + верстка шаблона для Joomla

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Закрыт25 заявок289 просмотров

Требуется разработать дизайн главной страницы, каталога и страницы описания товара + сверстать шаблон для Joomla

Жду предложения по ценам и срокам

Joomla
12 лет назад
OttoL
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$600
30 дней

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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