Дизайн первой страницы и 2-х типовых страниц сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок237 просмотров

необходимо сделать дизайн 3-х страниц для WEB-приложения

Дано:

есть портал - магазин приложений

там планируется разместить новое приложение, которое должно быть в стиле портала

для него надо сделать первую страничку + 2 типовых, включая иконку на список приложений в портале

сроки сжатые - в выходные мы должны применить дизайн

по порталу есть брендбук и все материалы(psd+куча всего прочего)

от нас содержательная часть страниц

после согласования дизайна - вёрстка

13 лет назад
wloleg
Олег 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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