Нужен дизайн сайта бизнес-тематики. Весь контент есть (то есть есть с чего рисовать, есть готовый скриншот с контентом, см. в прикрепленных файлах).

Хочу сделать важное отступление. По этому заданию недавно мне прислали ужасную работу, несмотря на отличное портфолио дизайнера. Поэтому я хотел условиться заранее - если не устраивает оплата, или лень делать, или хочется накидать работу за полчаса и отдыхать - то за эту работу лучше не браться. Уже не первый раз сталкиваюсь с халатным отношением дизайнеров к работе.

ТЗ и скриншот в прикрепленных файлах. ТЗ написано на основе брифа. Чтобы вам не набивать контент вручную со скриншота (хоть его там и не много), могу залить сайт на хостинг чтобы была возможность копировать текст.