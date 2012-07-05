Дизайн сайта бизнес-тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки187 просмотров

Нужен дизайн сайта бизнес-тематики. Весь контент есть (то есть есть с чего рисовать, есть готовый скриншот с контентом, см. в прикрепленных файлах).

Хочу сделать важное отступление. По этому заданию недавно мне прислали ужасную работу, несмотря на отличное портфолио дизайнера. Поэтому я хотел условиться заранее - если не устраивает оплата, или лень делать, или хочется накидать работу за полчаса и отдыхать - то за эту работу лучше не браться. Уже не первый раз сталкиваюсь с халатным отношением дизайнеров к работе.

ТЗ и скриншот в прикрепленных файлах. ТЗ написано на основе брифа. Чтобы вам не набивать контент вручную со скриншота (хоть его там и не много), могу залить сайт на хостинг чтобы была возможность копировать текст.

13 лет назад
Teleport
Кирилл 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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