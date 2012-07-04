Дизайн форума

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Закрыт9 заявок180 просмотров

Необходимо создание дизайна форума на phpBB3 игрового сообщества WoW.

ТЗ так такового нет, есть куча пожеланий.

Просьба указывать приблизительную стоимость

13 лет назад
Camm
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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