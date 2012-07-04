Изготовление макета для бизнес-сайта компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок332 просмотра

ТЗ в кратце:

Яркий, привлекательный, детализированный дизайн (не пустой и без дешевых финтифлюшек, чтобы занять место "лишь бы занять"), непременно "узкая шапка" размером как на веблансере :), с композицией деталей которые затем пойдут под flash анимацию. В целом страница по сути одна, будет пара внутряков, где будет отличаться только наличие или отсутствие тех или иных блоков.

Сроки от момента взятия проекта желательно самые максимальные, итак уже сделать не можем и найти норм исполнителя месяц.

Ключевые требования к Исполнителю:

- ответственность, исполнительность, исполнение сроков

- способность понять хотелку заказчика и осозновать необходимость возможных корректировок в ходе процесса

- без предоплат

- не школоло и не с 1 днем реги на weblancer без внятного портфолио, если ничего из портфеля не нравится, время тратить на разговоры не будем

13 лет назад
bombato
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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