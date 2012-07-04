Здравствyйте. Есть работа на пару часов. Нужно подрихтовать внешний вид сайта для мобильных устройств. Если у вас есть iphone или android и таблетка то хорошо, однако не обязательно. оплата moneybookers/paypal Благодарю.
Изготовление макета для бизнес-сайта компании
ТЗ в кратце:
Яркий, привлекательный, детализированный дизайн (не пустой и без дешевых финтифлюшек, чтобы занять место "лишь бы занять"), непременно "узкая шапка" размером как на веблансере :), с композицией деталей которые затем пойдут под flash анимацию. В целом страница по сути одна, будет пара внутряков, где будет отличаться только наличие или отсутствие тех или иных блоков.
Сроки от момента взятия проекта желательно самые максимальные, итак уже сделать не можем и найти норм исполнителя месяц.
Ключевые требования к Исполнителю:
- ответственность, исполнительность, исполнение сроков
- способность понять хотелку заказчика и осозновать необходимость возможных корректировок в ходе процесса
- без предоплат
- не школоло и не с 1 днем реги на weblancer без внятного портфолио, если ничего из портфеля не нравится, время тратить на разговоры не будем
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть сайт знакомств на движке vldPersonals. Требуется подкорректировать стандартный шаблон, а именно: переставить менюшку пользователя из положения под шапкой в блок слева, поменять некоторые цвета фона и тд, немного переработать шапку. ...Завершен13 лет назад
- $500
О работе: Необходимы услуги дизайнера для доработки «вторых» страниц сайта. В наличии исходники .psd Главной страницы (содержащие 90% всех элементов для последующих страниц) и техническое задание (макет-прототип) для каждой последующей страницы. ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка дизайна официального портала муниципального образования город Каменск-Уральский. Создать дизайн для: • Официального портала Администрации города Каменска-Уральского, а именно: 1) Главная страница, 2) Второстепенные страницы. • Официального ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется шаблон интернет-магазина на CMS Wordpress. Тематика красита и здоровьеДизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно нарисовать красивый блок со ссылками который подходит по тематике и вливается в дизайн вот этого сайта http://otdyh-na-kipre.ru/ , ссылки эти будут вести на содержимое страницы. Задание указано в прикрепленном файле.Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо выполнить дизайн сайта транспортной компании ТК Зенит, желательно в стиле ХайТек. В ходе работы нужно будет представить набросок дизайна для корректировки. Движок сайта: ДЛЕ 9.6 Сроки: 5 раб. дней с момента ...Завершен13 лет назад
Новой компании экспресс доставки грузов, VIP сопровождения особо важных документов и грузов требуется комплексное решение по разработке графических элементов: -логотип -дизайн сайта -элементы фирменного стиля Стиль: Нужен ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно сделать дизайн сайта кафе кальянной, в формате фотошопа. Необходима будет доработка и дополнительных страниц, за это сразу указывайте отдельную цену, сколько это будет стоить. Сайт должен быть в темных тонах, а именно в черном ...Завершен13 лет назад
На основе текущих дизайнов требуется оформление на indieDB/Desura. Эти порталы интегрированы друг с другом, там задаются три картинки в разных разрешениях (в аттаче скриншот с указанием сути и размеров картинок). Требуется оформление ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад