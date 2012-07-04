Нужно сделать дизайн сайта кафе кальянной, в формате фотошопа. Необходима будет доработка и дополнительных страниц, за это сразу указывайте отдельную цену, сколько это будет стоить. Сайт должен быть в темных тонах, а именно в черном ...
Оформление на IndieDB на основе готового дизайна
На основе текущих дизайнов требуется оформление на indieDB/Desura. Эти порталы интегрированы друг с другом, там задаются три картинки в разных разрешениях (в аттаче скриншот с указанием сути и размеров картинок).
Требуется оформление "компании" и "проекта". В текущем виде выглядит так:
- *** (profile image и profile header image)
- *** (large profile header image)
- *** (аналогично)
- ***
Подойти к делу аккуратно и творчески. Доступ к администрированию дизайна на indieDB я предоставлю.
Пример дизайна сайта проекта, который нужно использовать: *** . PSD'шники обоих дизайнов будут предоставлены. (сайт компании новый, не тот что сейчас)
Называйте цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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