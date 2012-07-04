Оформление на IndieDB на основе готового дизайна

На основе текущих дизайнов требуется оформление на indieDB/Desura. Эти порталы интегрированы друг с другом, там задаются три картинки в разных разрешениях (в аттаче скриншот с указанием сути и размеров картинок).

Требуется оформление "компании" и "проекта". В текущем виде выглядит так:

- *** (profile image и profile header image)

- *** (large profile header image)

- *** (аналогично)

- ***

Подойти к делу аккуратно и творчески. Доступ к администрированию дизайна на indieDB я предоставлю.

Пример дизайна сайта проекта, который нужно использовать: *** . PSD'шники обоих дизайнов будут предоставлены. (сайт компании новый, не тот что сейчас)

Называйте цену и сроки.