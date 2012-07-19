Нужно сделать редизайн тур. сайта

Есть готовый сайт с своими фирменными цветами и лого

исходников дизайна и лого нет

сейчас будем делать новый сайт по новой архитектуре и на новом движке и поэтому нужен новый дизайн

нужно сделать новый дизайн на основе решений старого дизайна (СТАРЫЙ ДИЗАЙН - УСТАРЕВШИЙ, НУЖЕН БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ)

Ориентир дизайн такого стидя (для нас это идеал) http://www.sunmar.ru/

только нужно сделать под стиль нашего старого дизайна

цена, сроки - ваши