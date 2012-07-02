Нарисовать макет трубного сайта

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок129 просмотров

Нарисовать дизайн главной страницы сайта отвечающий следующим условиям:

Дизайн светлый стильный, в шапке сайта, можно вставить фон какого нибудь предприятия, трубы, металоконструкции, и небо голубое.

Разделы:

- Главная

- Трубы

- Металоконструкции

- Фотогалерея

- Документы

- Контакты

На главную текст взять из приложенного файл.

13 лет назад
DeMONiZ
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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