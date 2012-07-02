Необходим дизайн сайта, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С четкими, читабельными шрифтами, т.н. американский стиль. Также на сайте планируются иллюстрации, возможно комиксы. Для этих иллюстраций можно привлечь отдельного ...
Нарисовать макет трубного сайта
Нарисовать дизайн главной страницы сайта отвечающий следующим условиям:
Дизайн светлый стильный, в шапке сайта, можно вставить фон какого нибудь предприятия, трубы, металоконструкции, и небо голубое.
Разделы:
- Главная
- Трубы
- Металоконструкции
- Фотогалерея
- Документы
- Контакты
На главную текст взять из приложенного файл.
Заявки фрилансеров
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