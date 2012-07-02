stas-salon.com -добавить новый раздел вместо главной страницы - то есть новую главную страницу с текстовой информацией о покупке антиквариата: золото, серебро, монеты, награды, фотографии, бриллианты, ювелирные изделия, картины, книги, фарфор, иконы и т.д. ...
Дизайн сайта студсовета
Нужен дизайн сайта для СтудСовета университета.
Пример того, что хотелось бы увидеть:
Пишем цены и сроки.
Все подробности будут обговорены с выбранным исполнителем.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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