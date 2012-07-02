Дизайн сайта студсовета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок204 просмотра

Нужен дизайн сайта для СтудСовета университета.

Пример того, что хотелось бы увидеть:

http://www.shtabso.ru/

Пишем цены и сроки.

Все подробности будут обговорены с выбранным исполнителем.

13 лет назад
VyegreS
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$80
4 дня

Заявки фрилансеров

pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад