Приватный для Лагутина Романа Евгеньевича

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка166 просмотров

Разработка сайта для твистинг компании

13 лет назад
Nastasi2010
Анастасия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад
$100
4 дня
Роман, спасибо за оперативно и качественно выполненную работу! Ответственный исполнитель, творческий подход к дизайну. Будем дальше работать!
Было очень легко работать, работали с предоплатой. Приятный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад

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