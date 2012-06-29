Дизайн шапки сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок234 просмотра

Нужен дизайн шапки для сайта на тему Фотошоп под эту основу http://s017.radikal.ru/i435/1206/c6/c9b5e5b9ba01.png в таком сочетании http://s017.radikal.ru/i403/1206/68/c9c18618b1d1.png и заменить http://s017.radikal.ru/i443/1206/3c/884a740a5895.jpg название "Создай свой стиль с PhotoshoP"

13 лет назад
n_v
49 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров