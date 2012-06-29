Приватный проект для Нарыковой Ирины (Artarina)

Здравствуйте,есть макет сайта. в приложении Есть исходник псд. Нужно добавить пару новых блоков и пару блоков передвинуть,возможно кое где кнопки дорисовать в общем ничего сложного. Исполнителя выбираю сегодня в 21 00 по ...