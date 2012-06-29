Необходимо создать дизайн простого сайта-визитки, рекламирующего медицинский товар. 1 главная страница + 2 внутренние.
Приватный проект для Нарыковой Ирины (Artarina)
Дизайн сайта для игрового проекта про корабли
Выбранный исполнитель
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