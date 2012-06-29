Приватный проект для Нарыковой Ирины (Artarina)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка108 просмотров

Дизайн сайта для игрового проекта про корабли

13 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$500
3 дня
Спасибо Ирине за еще один дизайн отличного качества и баланса! Очень доволен совместной работой.
Спасибо за еще один очень интересный проект!

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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