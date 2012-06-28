Нужно разработать дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт56 заявок284 просмотра

Сайт предоставляет собой сервис заявок.

Дизайн должен быть юзабельным, простым - но цепляющим.

ТЗ составлю после выбора исполнителя

Бюджет от 150$ до 300$ в зависимости от ТЗ

Сроки до 2 недель...

13 лет назад
Ilanr
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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