Дизайн агентства недвижимости

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок270 просмотров

Требования к дизайну:

1. Необходимо прорисовать 4 странички:

- главная

- информационная

- вывод объектов (параметры объектов как на http://tenerifecenter.com/ru/)

- обратная связь

2. Горизонтальное меню:

Наши услуги, Продажа, Горячие предложения, Элитная недвижимость,

Аренда, Инвестиции, Туризм, Контакты

(такое же как на http://tenerifecenter.com/ru/)

3. На всех страничках должны присутствовать:

- форма обратной связи (по аналогии как здесь: http://dam-tenerife.ru/)

- фильтр для быстрого поиска (http://tenerifecenter.com/ru/ - блок Продажа/Аренда),

цена в фильтре должна задаваться полями от и до, а не линейкой,

- московский (пока нет, предусмотреть место) и санкт-петербургский телефон

4. Типы страниц:

Наши услуги - информационная

Продажа - вывод объектов

Горячие предложения - вывод объектов

Элитная недвижимость - вывод объектов

Аренда - вывод объектов

Инвестиции - вывод объектов

Туризм - информационная

Контакты - обратная связь

5. Описание страничек:

- главная:

фильтр быстрого поиска, новые предложения, текст, форма обратной связи

- информационная:

По аналогии как http://tenerifecenter.com/ru/about/, блока новостей не будет.3

- вывод объектов:

параметры вывода такие же как на http://tenerifecenter.com/ru/sale/

только цена должна задаваться полями от и до, а не линейкой.

- обратная связь:

Адреса офисов (Москва, Петербург, Тенерифе), контакты (телефон, емейл, карта проезда гугла)

В приложении - фотография для фона и набросок того что хотели бы видеть. В наброске не нравится меню (неяркое)

Срок сдачи: 4.07.12

13 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
Проект выполнен качественно. Спасибо за работу.
Спасибо Олегу за проект, и особенно за ожидание. Проект завершили, оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шаблон посадочной страницы

    $70

    Необходимо сделать шаблон посадочной страницы. Универсальный (для разных товаров). Не очень тяжелый по объему (чтобы не долго загружался). Тон — синий-голубой с вставками — желтыми оранжевыми или красными или комбинация этих цветов (просто пожелание — ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн/Шаблон сайта о рыблке

    Разработка дизайна сайта о рыбалке (группового блога) по примерному макету или ваши предложения. Ориентировочно под CMS Joomla. Возможный, но не ключевой, вариант для реализации rybalka.tv

    Joomla
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн автосайта (шумоизоляция)

    $50

    Шумоизоляция и антикоррозийная обработка. 2 страницы - главная и внутренняя. Сверху на шапке 2 авто (желательно митсубиси лансер - изобразить возможно схему обработки антикором на авто), телефоны крупно 4 шт, слева 2 раздела ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта

    дизайн для сайта казино ориентация на - http://www.gaminatorslots.com/ цвета использовать как здесь: http://imageshack.us/photo/my-images/194/superslot.jpg/ что надо: 1. красивый бекграунд в стиле: http://www.gaminatorslots.com/images/body-bg.jpg (тоесть создать эффект игровых ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн макета сайта

    $500

    Нужносделать редизайн существующего макета нашего сайта, или создать новый, в сжатые сроки. Дизайн должен быть строгим, как для международной компании, в выдержанном стиле. без людей и лишней графики, в брифе мы прикрепляем свои пожелания ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта веб-студии

    $250

    Необходим дизайн для сайта www.ontop.by посвященного продажам услуг контекстной рекламы в Яндексе, поискового продвижения, создания сайтов. Логотип сайта уже разработан. Стоимость дизайна с внутренними страницами ~250$ Дизайн необходим в psd ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад