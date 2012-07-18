Дизайн агентства недвижимости

Требования к дизайну:

1. Необходимо прорисовать 4 странички:

- главная

- информационная

- вывод объектов (параметры объектов как на http://tenerifecenter.com/ru/)

- обратная связь

2. Горизонтальное меню:

Наши услуги, Продажа, Горячие предложения, Элитная недвижимость,

Аренда, Инвестиции, Туризм, Контакты

(такое же как на http://tenerifecenter.com/ru/)

3. На всех страничках должны присутствовать:

- форма обратной связи (по аналогии как здесь: http://dam-tenerife.ru/)

- фильтр для быстрого поиска (http://tenerifecenter.com/ru/ - блок Продажа/Аренда),

цена в фильтре должна задаваться полями от и до, а не линейкой,

- московский (пока нет, предусмотреть место) и санкт-петербургский телефон

4. Типы страниц:

Наши услуги - информационная

Продажа - вывод объектов

Горячие предложения - вывод объектов

Элитная недвижимость - вывод объектов

Аренда - вывод объектов

Инвестиции - вывод объектов

Туризм - информационная

Контакты - обратная связь

5. Описание страничек:

- главная:

фильтр быстрого поиска, новые предложения, текст, форма обратной связи

- информационная:

По аналогии как http://tenerifecenter.com/ru/about/, блока новостей не будет.3

- вывод объектов:

параметры вывода такие же как на http://tenerifecenter.com/ru/sale/

только цена должна задаваться полями от и до, а не линейкой.

- обратная связь:

Адреса офисов (Москва, Петербург, Тенерифе), контакты (телефон, емейл, карта проезда гугла)

В приложении - фотография для фона и набросок того что хотели бы видеть. В наброске не нравится меню (неяркое)

Срок сдачи: 4.07.12