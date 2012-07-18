Информационному сайту требуется дизайн по макету. Сайт: erdu.info Макет находится в прикрепленных файлах. Предоплата после одобрения эскизов
Дизайн агентства недвижимости
Требования к дизайну:
1. Необходимо прорисовать 4 странички:
- главная
- информационная
- вывод объектов (параметры объектов как на http://tenerifecenter.com/ru/)
- обратная связь
2. Горизонтальное меню:
Наши услуги, Продажа, Горячие предложения, Элитная недвижимость,
Аренда, Инвестиции, Туризм, Контакты
(такое же как на http://tenerifecenter.com/ru/)
3. На всех страничках должны присутствовать:
- форма обратной связи (по аналогии как здесь: http://dam-tenerife.ru/)
- фильтр для быстрого поиска (http://tenerifecenter.com/ru/ - блок Продажа/Аренда),
цена в фильтре должна задаваться полями от и до, а не линейкой,
- московский (пока нет, предусмотреть место) и санкт-петербургский телефон
4. Типы страниц:
Наши услуги - информационная
Продажа - вывод объектов
Горячие предложения - вывод объектов
Элитная недвижимость - вывод объектов
Аренда - вывод объектов
Инвестиции - вывод объектов
Туризм - информационная
Контакты - обратная связь
5. Описание страничек:
- главная:
фильтр быстрого поиска, новые предложения, текст, форма обратной связи
- информационная:
По аналогии как http://tenerifecenter.com/ru/about/, блока новостей не будет.3
- вывод объектов:
параметры вывода такие же как на http://tenerifecenter.com/ru/sale/
только цена должна задаваться полями от и до, а не линейкой.
- обратная связь:
Адреса офисов (Москва, Петербург, Тенерифе), контакты (телефон, емейл, карта проезда гугла)
В приложении - фотография для фона и набросок того что хотели бы видеть. В наброске не нравится меню (неяркое)
Срок сдачи: 4.07.12
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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