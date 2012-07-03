Информационному сайту требуется дизайн по макету. Сайт: erdu.info Макет находится в прикрепленных файлах. Предоплата после одобрения эскизов
Дизайн магазина одежды
Нужен дизайн магазина одежды. Чуть более подробное ТЗ в аттаче. Цена 2000 WMR, срок 3 дня.
Выбранный исполнитель
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