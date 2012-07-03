Дизайн магазина одежды

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок228 просмотров

Нужен дизайн магазина одежды. Чуть более подробное ТЗ в аттаче. Цена 2000 WMR, срок 3 дня.

13 лет назад
pavlov11188
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vimoscow
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Хороший исполнитель. Рекомендую. Работает быстро и качественно. Все замечания учитываются, и соответствующие правки вносятся.
Спасибо за работу! Приятно работать с заказчиком, который знает, чего хочет! ) Быстрая связь и своевременная оплата! Рекомендую )

Заявки фрилансеров

vimoscow
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад