Редизайн сайта (концепция готова)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок215 просмотров

Закончить редизайн сайта и сверстать результат.

Корпортаивный сайт компании изготавливающей и продающей платиковые окна-двери.

Концепция дизайна готова и утверждена, нужно доработать иллюстрации и сверстать результат.

Текущий разработчик пропал.

Срок - до конца недели.

Ваше нахождение в Минске - большой плюс

13 лет назад
SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров