Нужен информационный дизайн каталога заведений города. Детали исполнителю. Бюджет по договоренности. Оставляйте свои заявки и диапазон цен за работу, а так же примеры ваших дизайнов похожей тематики.
Редизайн сайта (концепция готова)
Закончить редизайн сайта и сверстать результат.
Корпортаивный сайт компании изготавливающей и продающей платиковые окна-двери.
Концепция дизайна готова и утверждена, нужно доработать иллюстрации и сверстать результат.
Текущий разработчик пропал.
Срок - до конца недели.
Ваше нахождение в Минске - большой плюс
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