Сайт о местах отдыха в городе

Нужно изменить дизайн интернет магазина базирующегося на ucoz. Тематика магазина - манекены и торговое оборудование. сайт: http://newmag.com.ua Бюджет очень ограничен, предпочтительнее для новичка который готов сделать за положительный отзыв и за наполнение ...