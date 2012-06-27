Дизайн для сайта веб-студии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка227 просмотров

Необходим дизайн для сайта www.ontop.by посвященного продажам услуг контекстной рекламы в Яндексе, поискового продвижения, создания сайтов. Логотип сайта уже разработан.

Стоимость дизайна с внутренними страницами ~250$

Дизайн необходим в psd

Верстка не требуется

13 лет назад
Konstantin_by
Константин 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров