Нужен дизайн для сайта

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Закрыт24 заявки198 просмотров

дизайн для сайта казино

ориентация на - http://www.gaminatorslots.com/

цвета использовать как здесь: http://imageshack.us/photo/my-images/194/superslot.jpg/

что надо:

1. красивый бекграунд в стиле:

http://www.gaminatorslots.com/images/body-bg.jpg

(тоесть создать эффект игровых автоматов по бокам)

2. сам игровой автомат - это тело сайта

13 лет назад
ttdot
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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