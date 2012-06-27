Информационному сайту требуется дизайн по макету. Сайт: erdu.info Макет находится в прикрепленных файлах. Предоплата после одобрения эскизов
Нужен дизайн для сайта
дизайн для сайта казино
ориентация на - http://www.gaminatorslots.com/
цвета использовать как здесь: http://imageshack.us/photo/my-images/194/superslot.jpg/
что надо:
1. красивый бекграунд в стиле:
http://www.gaminatorslots.com/images/body-bg.jpg
(тоесть создать эффект игровых автоматов по бокам)
2. сам игровой автомат - это тело сайта
Заявки фрилансеров
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