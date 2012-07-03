Дизайн автосайта (шумоизоляция)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок244 просмотра

Шумоизоляция и антикоррозийная обработка.

2 страницы - главная и внутренняя.

Сверху на шапке 2 авто (желательно митсубиси лансер - изобразить возможно схему обработки антикором на авто), телефоны крупно 4 шт, слева 2 раздела "Шумоизоляция и антикоррозийная обработка"

В теле - еще 7 разделов, заголовок, превьюхи галереи 2 строки по 4 шт, текст

Футер - ссылки, телефоны, счетчик

Нравятся сайты: http://remont-kuzova.kiev.ua/ http://avto-vikup.com.ua/ - сделать приближенно, шапка меньше по высоте.

Основные тезисы:

работаем до 21.00 !

Любим и живем красивой работой !

13 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
$50
4 дня
Доволен работой Виктора, как всегда креативно, ярко!
Рад поучаствовать в интересном проекте в очередной раз. ТЗ отличное без всяких излишеств, самое главное, чётко и ясно. Максим как всегда пунктуальный, ответственный и оплачивает вовремя :)

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад

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