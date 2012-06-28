# 1 — $ 50 # 2 — $ 10 # 3 — $ 10

Необходимо сделать шаблон посадочной страницы. Универсальный (для разных товаров). Не очень тяжелый по объему (чтобы не долго загружался). Тон — синий-голубой с вставками — желтыми оранжевыми или красными или комбинация этих цветов (просто пожелание — не обязательно). Справа — фото (чтобы долго не искать в коде место, где можно вставить это фото или какой-то текст — в коде комментарии) Слева — текст (перечисление преимуществ) По шаблону несколько (три) места для кнопок и надписей-призывов к совершению действия.