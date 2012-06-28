Информационному сайту требуется дизайн по макету. Сайт: erdu.info Макет находится в прикрепленных файлах. Предоплата после одобрения эскизов
Шаблон посадочной страницы
Необходимо сделать шаблон посадочной страницы. Универсальный (для разных товаров). Не очень тяжелый по объему (чтобы не долго загружался). Тон — синий-голубой с вставками — желтыми оранжевыми или красными или комбинация этих цветов (просто пожелание — не обязательно). Справа — фото (чтобы долго не искать в коде место, где можно вставить это фото или какой-то текст — в коде комментарии) Слева — текст (перечисление преимуществ) По шаблону несколько (три) места для кнопок и надписей-призывов к совершению действия.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Шумоизоляция и антикоррозийная обработка. 2 страницы - главная и внутренняя. Сверху на шапке 2 авто (желательно митсубиси лансер - изобразить возможно схему обработки антикором на авто), телефоны крупно 4 шт, слева 2 раздела ...Завершен13 лет назад
дизайн для сайта казино ориентация на - http://www.gaminatorslots.com/ цвета использовать как здесь: http://imageshack.us/photo/my-images/194/superslot.jpg/ что надо: 1. красивый бекграунд в стиле: http://www.gaminatorslots.com/images/body-bg.jpg (тоесть создать эффект игровых ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен дизайн магазина одежды. Чуть более подробное ТЗ в аттаче. Цена 2000 WMR, срок 3 дня.Завершен13 лет назад
- $500
Нужносделать редизайн существующего макета нашего сайта, или создать новый, в сжатые сроки. Дизайн должен быть строгим, как для международной компании, в выдержанном стиле. без людей и лишней графики, в брифе мы прикрепляем свои пожелания ...Завершен13 лет назад
Необходимо сделать 2 шаблона для молотка. Обязательно ссылки на ваши работы. Указывайте сумму за работуДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
верстка блога на tumblrЗавершен13 лет назад
- $250
Необходим дизайн для сайта www.ontop.by посвященного продажам услуг контекстной рекламы в Яндексе, поискового продвижения, создания сайтов. Логотип сайта уже разработан. Стоимость дизайна с внутренними страницами ~250$ Дизайн необходим в psd ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Закончить редизайн сайта и сверстать результат. Корпортаивный сайт компании изготавливающей и продающей платиковые окна-двери. Концепция дизайна готова и утверждена, нужно доработать иллюстрации и сверстать результат. Текущий разработчик пропал. ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен информационный дизайн каталога заведений города. Детали исполнителю. Бюджет по договоренности. Оставляйте свои заявки и диапазон цен за работу, а так же примеры ваших дизайнов похожей тематики.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад