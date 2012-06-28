Шаблон посадочной страницы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок815 просмотров
#1$50
#2$10
#3$10

Необходимо сделать шаблон посадочной страницы. Универсальный (для разных товаров). Не очень тяжелый по объему (чтобы не долго загружался). Тон — синий-голубой с вставками — желтыми оранжевыми или красными или комбинация этих цветов (просто пожелание — не обязательно). Справа — фото (чтобы долго не искать в коде место, где можно вставить это фото или какой-то текст — в коде комментарии) Слева — текст (перечисление преимуществ) По шаблону несколько (три) места для кнопок и надписей-призывов к совершению действия.

13 лет назад
nvrabotaru
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победители конкурса

hash
31 год
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Был
11 лет назад
13 лет назад
#3
JarosKL
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1
GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

hash
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#3
JarosKL
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1
GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
#2

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