Шапка 850x315px для страницы сайта на Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки101 просмотр

Нужна красивая шапка. На выбор не менее трех разных варианта. Я плачу за ваши идеи, а не за знание граф. программ. Ими я сам владею в совершенстве. Поэтому прошу не спрашивать меня, что я хочу видеть. Срок - срочно, максимум до вечера 28 июня. Указывайте вашу цену. Фрилансеров без портфолио просьба не беспокоить.

13 лет назад
omnislash
Евгений 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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