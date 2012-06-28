Дизайн сайта свадебной флористики "Кафе невест"

# 1 — $ 250

Нужно сделать модный, современный дизайн сайта компании свадебной флористики "Кафе невест" , не перегруженный тяжелыми элементами, в тоже время привлекательным и удобным для посетителей.

Основное пожелание — сайт должен быть удобен для использования на планшетниках, т.е. — крупные кнопки, много воздуха, «скользящие элементы».

Приветствуется использование стильных графических элементов (пиктограмм, иконок и т. д.) в оформлении контента сайта.

Основной фишкой сайта будет изменение дизайна (стиля) под роль посетителя, т.е. сайт должен предлагать посетителю выбрать свою роль на свадьбе (невеста,друзья, родители и близкие). В зависимости от выбора дизайн сайта подстраивает элементы и стили оформления.

Подробнее описано в прилагаемом ТЗ, но сейчас требуется нарисовать концепцию только главной страницы и одной внутренней страницы для одной роли (невеста+жених рядом).

Победитель получает призовой фонд - 250 у.е., и в дальнейшем, на основе первого варианта разработает два дополнительных дизайна для других ролей, и получит еще 250. Т.е. в общем 500 у.е.

В итоге на выходе нужны будут три ролевых (невеста+жених, родственники, друзья) варианта дизайна главной и внутренней страниц в PSD с несведенными слоями.

Минимальное разрешение по ширине — 970 px.

Все остальные подробности в файлах.