Разработка дизайна сайта ВУЗа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок264 просмотра

Необходимо разработать дизайн сайта Хустского НКЦ НУ "Львовськая политехника", сам сайт по адресу http://khust-lp.com.ua. Шапка сайта должна быть как на сайте http://onu.edu.ua/. Фото фасада здания прикпрепляю. Верхнее меню как на сайте http://www.biotal.ua/ru/. Фон сайта на ваше усмотрение, желательно чтоб гармонировало с шапкой (фасадом) здания. Желательно предоставить пример похожей работы, для выбора конкретного дизайна.

13 лет назад
Fabri
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

PollenD
35 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$130
7 дней
Вероника очень талантливый, ответственный и надежный исполнитель. С заданием справилась на 1000%, учла все пожелания и выполнила их идеально.Всегда на связи, отвечает на все уточнения и вопросы вовремя, исполняет в сроки. Желаю и в дальнейшем работать с Вероникой. Рекомендую всем к сотрудничеству.
От сотрудничества с Виктором остались только положительные эмоции. Адекватный, разумный, вежливый заказчик, открытый для диалога, который точно знает, какой результат хочет получить в итоге. Все пожелания изложил понятно, по пунктам, с примерами. Правки обоснованные и в умеренном количестве. Никаких проблем с оплатой: своевременно и в полном объеме. Рекомендую как замечательного заказчика и приятного в общении человека.

Заявки фрилансеров

PollenD
35 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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