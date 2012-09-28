В ИТ сфере более 12 лет. Ответственность, порядочность, своевременное выполнение работ гарантирую.

Специализируюсь на:

- Регистрация доменов, хостингов.

- Настройка VPS, VDS и всех остальных серверов на базе ОС Linux, Windows.

- Настройка хостинга в панелях управления Cpanel, DirectAdmin.

- Поддержка и администрирование сайтов, безопасность, настройка модулей, контент-менеджмент.

- Работаю со следующими cms: Wordpress, Joomla, DLE, Drupal, а так же интернет-магазинами: OpenCart, VAMShop, ocStore, osCommerce и другими.

- Создание сайтов под ключ.

- Программирую на: Visual Basic, VB.NET, ASP.NET, VBA, 1C Предприятие.

- Хорошее знание html, css, php.

- Прошивка и настройка модемов, роутеров D-link, ASUS, Linksys, MikroTik, Zyxel, TP-Link и прочих.

- Могу удаленно через TeamViewer помочь в установке и настройке ПО.

- Консультирую по поводу покупки железа, ПО, и прочих комплектующих.

ИТ сфера для меня не просто способ заработать деньги, а и увлечение, хобби, жизнь. Готов взятся за решение нестандартных проблем в сфере ИТ, так как что незнаю я, можно найти в поисковых системах, главное правильно изложить запрос. Буду рад сотрудничеству.