Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
10 лет назад
Работой остался доволен. Вячеслав, выполнил все раньше срока именно так как было необходимо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Алексеем остался доволен. Добросовестный заказчик. Оплата своевременна и в полном объеме.
$20
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена быстро и хорошо. Все пожелания были учтены. Задерживаем оплату пока, но исполнитель мужественно терпит. Просим потерпеть до этой недели = вопрос закроем. Эту приписку после уберем и расширим наш отзыв.
Ответный отзыв
Заказчик оказался интеллигентным образованным человеком, с которым было приятно работать и общаться. Четко ставит задачи и видит требуемый результат. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$20
10 баллов
11 лет назад
Выполнил работу в оговоренный срок. Было несколько замечаний по нюансам верстки, устранил быстро и без лишних вопросов. Цены очень конкурентные. Могу рекомендовать данного исполнителя.
Ответный отзыв
Приятно работать с заказчиком, который знает,что хочет получить в конечном итоге, к тому же, если он еще и порядочный человек. Все это,конечно же, относится к Владиславу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$30
10 баллов
11 лет назад
Очень добросовестный, надежный, порядочный, талантливый исполнитель. Все сделал красиво, быстро, без каких либо возмущений и споров. Коммуникабельный, постоянно онлайн, все тонкости уточняет, для выполнения отличной проффесиональной работы. Работать с таким исполнителем одно удовольствие. Очень рекомендую к сотрудничеству данного исполнителя!
Ответный отзыв
Работать с Виктором было легко. Образованный, общительный человек и грамотный заказчик, который знает, чего хочет от исполнителя. О проблемах с оплатой и речи быть не может. С удовольствием буду работать с ним еще, и всем рекомендую.
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2 отзыва
от $5
от 1 дня
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