Требуется настроить несколько плагинов (форма, выбор языка) Возможно, потребуется еще несколько правок по сайту.
Системы управления (CMS)10 заявок
Закрыт
7 лет назад
Требуется настроить несколько плагинов (форма, выбор языка) Возможно, потребуется еще несколько правок по сайту.
Надо натянуть дизайн на движок shopos. макет прилагается.
Ищу специалиста по AMIRO CMS. Куплен движок, нужно сделать интернет-магазин с небольшими доработками, связанными, в основном, с подбором товара. 1. Надо сделать подбор товара в одной товарной категории по алгоритму. 2. Кое-что по мелочам( в ...
Надо натянуть psd на Джумлу 2.5. Макет простенький - см. вложенный файл.