vvvv12345

Владислав vvvv12345

 
49 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
semenutas
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Верстка дизайна на Джумлу
Приятно работать с заказчиком, который знает,что хочет получить в конечном итоге, к тому же, если он еще и порядочный человек. Все это,конечно же, относится к Владиславу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Выполнил работу в оговоренный срок. Было несколько замечаний по нюансам верстки, устранил быстро и без лишних вопросов. Цены очень конкурентные. Могу рекомендовать данного исполнителя.
Ответный отзыв