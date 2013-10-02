Нужно разработать модуль под 6 Drupal, который бы автоматически передавал текст новых материалов в сервис Оригинальные тексты Яндекс.Вебмастера. ТЗ в приложенном файле
Необходимо перевести сайт с самописной платформы
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Необходимо перевести сайт с самописной платформы на MODx. Сайт который необходимо перевести tecsna.ru.
Магазин (каталог) переводить не нужно.
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