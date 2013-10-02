Необходимо перевести сайт с самописной платформы

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести сайт с самописной платформы на MODx. Сайт который необходимо перевести tecsna.ru.

Магазин (каталог) переводить не нужно.

10 лет назад
Metmsk
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
semenutas
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$80
7 дней
Работой остался доволен. Вячеслав, выполнил все раньше срока именно так как было необходимо. Рекомендую.
Сотрудничеством с Алексеем остался доволен. Добросовестный заказчик. Оплата своевременна и в полном объеме.