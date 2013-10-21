Добрый день! Ищу исполнителя для разработки нескольких моментов функционала сайта на Joomla. Движок поставлен, верстка осуществлена. И вот необходимо реализовать описанные в ТЗ функции.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать модуль под 6 Drupal, который бы автоматически передавал текст новых материалов в сервис Оригинальные тексты Яндекс.Вебмастера. ТЗ в приложенном файле
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