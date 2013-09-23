Разработка функционала сайта на Joomla

Есть сайт на wordpress. Необходимо. 1. В одном месте поправить верстку. 2. Сделать вывод на страницу статистической информации хранящейся в базе, т.е. пользователей столько то, по регионам, по половому признаку и т.д. (всего 5 графиков). Вся информация в ...
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Добрый день! Ищу исполнителя для разработки нескольких моментов функционала сайта на Joomla.
Движок поставлен, верстка осуществлена. И вот необходимо реализовать описанные в ТЗ функции.
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