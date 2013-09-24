Требуется натянуть дизайн.

Приступить надо сейчас. Работа на несколько часов. Есть цмс на самописной админке. используется шаблонизатор smarty

требуется натянуть новый уже свёрстанный дизайн на существующий сайт. новый дизайн по структуре практически не отличается от старого.

оплата вм. бонус за срочность