Требуется натянуть дизайн.

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок195 просмотров
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Приступить надо сейчас. Работа на несколько часов. Есть цмс на самописной админке. используется шаблонизатор smarty

требуется натянуть новый уже свёрстанный дизайн на существующий сайт. новый дизайн по структуре практически не отличается от старого.

оплата вм. бонус за срочность

10 лет назад
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
denis_gidin
Денис 
38 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$70
2 дня
Рекомендую как хорошего программиста хорошо знакомого с вёрсткой
Очень ответственный и тактичный заказчик. Всегда стабильная обратная связь. Приятно работать с человеком. Рекомендую!