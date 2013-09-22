Ремонт сайта на wordpress

Уважаемые форумчане! Нужно внести изменения в CMS WordPress. А если быть точнее на сайте goo.gl/75RcEb внизу страницы есть 3 картики с названиями услуг! так вот таких страниц всего 4 и соответственно услуг 4 нужно чтобы на каждой ...