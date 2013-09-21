Сайт платных курсов на Modx 2

Описание проекта:

Необходимо сделать сайт платных курсов, примерно как этот http://fotoshkola.net/ Чтобы был реализован вывод курсов + их оплата через платежные системы. Кроме того надо запрограммировать онлайн-чат (с демонстрацией экрана, звуком и тестовым чатом) для возможности проведения платных консультаций на сайте. У преподавателей должен быть личный кабинет с возможностью вывода из него заработанных денег, из которых система сайта должна удерживать комиссию.

Дизайн предоставлю. Необходимо чисто программирование функционала.

После создания сайта необходима будет постоянная техническая поддержка.

Сайт нужен на Modx.

Приложил примерное ТЗ. Его еще будем согласовывать с исполнителем.

В идеале - реализовать функционал именно так, как описано в ТЗ. Но если некоторые моменты слишком затратны по деньгам, и по возможностям, то будем обсуждать - может от чего-то откажемся, либо заменим на более простое решение.

Интересует создание онлайн-чата на сайте (крайне желательно с демонстрацией экрана, но на начальном этапе хотя бы текстовый чат). Доступ к нему должен быть платным.

Напишите, что из указанного Вы точно можете реализовать. Если что, вышлю ТЗ облегченной версии сайта.