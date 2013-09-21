Конвертер DLE -> WordPress

Есть сайт avufa.ru. Сделан на вордпресс. Требуется сверстать для раздела "компании" шаблон страницы каталога компаний Выводиться они должны списком, без анонсов с превьюшкой слева от названия(маленькой) Компании добавляются как новые записи, просто для них создана отдельная категория. На первой ...
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Оба сайта на одном хосте, потому подключение к базам можно делать одновременно. Пользователей переносить не надо, только новости по категориям вместе с картинками. Надо сделать скрипт, в котором на первом шаге надо указать данные для подключения к DLE сайту и WordPress сайту. На следующем этапе автоматический перенос целиком всего сайта DLE вот с такими правилами:
1. Категории из ДЛЕ должны переноситься в такие же категории в вордпресс, т.е. если в вордпресс нет такой категории, скрипт должен автоматически создавать её...
2. В Новостях на ДЛЕ включены картинки - они тоже должны переноситься в вордпресс корректно.
3. URLы должны сохраниться, т.е. адреса новостей должны остаться в вордпресс точно такими же как и в ДЛЕ
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