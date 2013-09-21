Конвертер DLE -> WordPress

Оба сайта на одном хосте, потому подключение к базам можно делать одновременно. Пользователей переносить не надо, только новости по категориям вместе с картинками. Надо сделать скрипт, в котором на первом шаге надо указать данные для подключения к DLE сайту и WordPress сайту. На следующем этапе автоматический перенос целиком всего сайта DLE вот с такими правилами:

1. Категории из ДЛЕ должны переноситься в такие же категории в вордпресс, т.е. если в вордпресс нет такой категории, скрипт должен автоматически создавать её...

2. В Новостях на ДЛЕ включены картинки - они тоже должны переноситься в вордпресс корректно.

3. URLы должны сохраниться, т.е. адреса новостей должны остаться в вордпресс точно такими же как и в ДЛЕ