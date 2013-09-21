Cайт небольшого ISP

$100
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок211 просмотров
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Нужен информационный сайт, с 6 разделами(тарифы, подключение, контакты, etc). Плюс разработать логотип.

10 лет назад
loki_v
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lavrushin
Сергей 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
К сожалению, Вадим перестал отвечать на мои сообщения, работа выполнена, оплата не получена. Больше двух недель прошло, игнорирует, не отвечает в скайпе. Мое сообщение на Weblancer прочитал и также успешно проигнорировал. Вывод - не стоит связываться.