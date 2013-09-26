Создать простенький сайт на Joomla 2.5

Необходим исполнитель (или команда), хорошо знакомый с движком Wordpress. Работа над движком не сведется к поиску и установке нужных плагинов, нужно будет самому дорабатывать ядро и самописные компоненты. Техзадание в приложении к проекту. Порядок оплаты: предоплата 30%, ...