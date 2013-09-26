Создать простенький сайт на Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Завершен10 заявок158 просмотров
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Необходимо используя имеющийся шаблон Joomla 2.5 отредактировать его и создать меню из 5 пунктов и убрать все лишнее.

Joomla
10 лет назад
microsoftik
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Rasy
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Саша справился с поставленной задачей качественно и в срок, как обещал, за 1 день! Спасибо.
норм