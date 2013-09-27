Разработать сайт визитку на системе ModX

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки191 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Система установлена и настроена. Сайт частично сверстан (главная страница есть, в течении пары дней будут готовы другие).

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Вопрос-ответ

Калькулятор тарифов. Вот этот модуль придется писать (наверное на JavaScript). Суть в том, что двигая слайдером и ставя галочки по заданной формуле вычислять тариф. Формула несложная. Пример http://biznesanalitika.ru/calculate

Требование к исполнителю. Отлично знание modx revo. Наличие готовых сайтов на этой cmf в портфолио. Аккуратность по срокам.

Обязательно пишите бюджет и сроки

MODX
10 лет назад
goodleon69
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$120
2 дня
Редкий случай когда человек: 1. полностью уложился в сроки 2. сделал больше чем обещал 3. взял за работу дешевле, чем соискатели. очень доволен сотрудничеством , уже есть мысли по развитию сайта - буду работать только с Виталием
Чёткое ТЗ, быстрая проверка и оплата, никаких задержек, рекомендую!
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