Разработать сайт визитку на системе ModX

Система установлена и настроена. Сайт частично сверстан (главная страница есть, в течении пары дней будут готовы другие).

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Вопрос-ответ

Калькулятор тарифов. Вот этот модуль придется писать (наверное на JavaScript). Суть в том, что двигая слайдером и ставя галочки по заданной формуле вычислять тариф. Формула несложная. Пример http://biznesanalitika.ru/calculate

Требование к исполнителю. Отлично знание modx revo. Наличие готовых сайтов на этой cmf в портфолио. Аккуратность по срокам.

Обязательно пишите бюджет и сроки