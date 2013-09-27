Разработать сайт визитку на системе ModX

Необходим исполнитель (или команда), хорошо знакомый с движком Wordpress. Работа над движком не сведется к поиску и установке нужных плагинов, нужно будет самому дорабатывать ядро и самописные компоненты. Техзадание в приложении к проекту. Порядок оплаты: предоплата 30%, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система установлена и настроена. Сайт частично сверстан (главная страница есть, в течении пары дней будут готовы другие).
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Обратная связь (FormIT?)
Отзывы (getresources+getpage?)
Вопрос-ответ
Калькулятор тарифов. Вот этот модуль придется писать (наверное на JavaScript). Суть в том, что двигая слайдером и ставя галочки по заданной формуле вычислять тариф. Формула несложная. Пример http://biznesanalitika.ru/calculate
Требование к исполнителю. Отлично знание modx revo. Наличие готовых сайтов на этой cmf в портфолио. Аккуратность по срокам.
Обязательно пишите бюджет и сроки
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