Нужно поставить 4 плагина на Wordpress

$15
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки204 просмотра
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Нужно поставить 4 плагина на сайт:

1. Возможность загрузки видео с youtube

2. Возможность добавления музыки с pleer.com

3. Карта сайта

4. Возможность размещения твитеров артистов в разделе биографии

Бюджет - 15 долларов

WordPress
10 лет назад
dankmc
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Прекрасный и пунктуальный исполнитель, сделал все в максимально быстрый срок и очень качественно. Прекрасно понимает, что просят и мгновенно исполняет просьбу. С ним у вас не будет никаких проблем. Советую!
Павел поставил четко задания, что есть самым главным для того чтобы быстро и качественно все сделать.