Требуется специалист по CMS

Нужно установить два модуля на OpenCart: 1. Выпадающее меню с картинками, к примеру, как на domolub.com.ua 2. Фильтрация товаров в каждой категории меню, к примеру, как тут http://new-elektronika.ru/catalog/antiradary,_radar-detektory/antistrelka/ А также нужно поправить уже имеющийся модуль экспорта товаров. При ...