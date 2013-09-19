Требуется специалист по CMS

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок212 просмотров
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Добрый день.

Ищем человека, разбирающегося в CMS Joomla, верстке, компонентах магазинов.

Задачи следующего характера:

установить Joomla, создать структуру контента, разместить модули по позициям, установить и настроить компоненты, поправить верстку, наполнить сайт контентом.

Желательно знание английского языка.

Оплата до 5$ в час.

Задачи регулярные.

10 лет назад
web-master-web
Алексей 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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