Установка модулей OpenCart

$20
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка192 просмотра
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Нужно установить два модуля на OpenCart:

1. Выпадающее меню с картинками, к примеру, как на domolub.com.ua

2. Фильтрация товаров в каждой категории меню, к примеру, как тут http://new-elektronika.ru/catalog/antiradary,_radar-detektory/antistrelka/

А также нужно поправить уже имеющийся модуль экспорта товаров. При выборе всех пунктов - экспортирует, а выборочно - нет.

Требование: не затягивать с выполнением работы и всегда быть на связи. Если что-то не понимаете или не знаете - сообщите об этом сразу.

Связь по скайп.

OpenCart
10 лет назад
aardalin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Plinio
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Задача выполнена качественно и в сроки. Рекомендую с сотрудничеству.