Установка модулей OpenCart

Здравствуйте! Необходимо реализовать не сложный функционал кольцевой перелинковки по категории в виде выводы ссылки с тайтлом на предыдущую и следующую новость категории в которой находится пользователь или поисковый робот под DLE 7.5. Запрещается использовать бесплатные исходники, которые ...
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Нужно установить два модуля на OpenCart:
1. Выпадающее меню с картинками, к примеру, как на domolub.com.ua
2. Фильтрация товаров в каждой категории меню, к примеру, как тут http://new-elektronika.ru/catalog/antiradary,_radar-detektory/antistrelka/
А также нужно поправить уже имеющийся модуль экспорта товаров. При выборе всех пунктов - экспортирует, а выборочно - нет.
Требование: не затягивать с выполнением работы и всегда быть на связи. Если что-то не понимаете или не знаете - сообщите об этом сразу.
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