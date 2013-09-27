Установка модулей OpenCart

Нужно установить два модуля на OpenCart:

1. Выпадающее меню с картинками, к примеру, как на domolub.com.ua

2. Фильтрация товаров в каждой категории меню, к примеру, как тут http://new-elektronika.ru/catalog/antiradary,_radar-detektory/antistrelka/

А также нужно поправить уже имеющийся модуль экспорта товаров. При выборе всех пунктов - экспортирует, а выборочно - нет.

Требование: не затягивать с выполнением работы и всегда быть на связи. Если что-то не понимаете или не знаете - сообщите об этом сразу.

Связь по скайп.