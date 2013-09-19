Установить и настроить сайт от ТМ

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок126 просмотров
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Здравствуйте!

Имеется шаблон от монстра (Template #45229), требуется поставить его на работающий сайт и настроить:

1. установить логотип

2. изменить цвета

3. заменить картинки на главной

10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад