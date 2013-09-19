Установить и настроить сайт от ТМ

Работа по удалению спам-ссылок для выведения сайта из-под фильтра Google. Вначале нужна аналитика и выявление точных причин. Более подробно о работе и оплате по тел. в контактах - Руслан. Срочно!
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Здравствуйте!
Имеется шаблон от монстра (Template #45229), требуется поставить его на работающий сайт и настроить:
1. установить логотип
2. изменить цвета
3. заменить картинки на главной
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