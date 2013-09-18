Выведение сайта из-под фильтра

Добрый вечер! Нужно сделать в похожей цветовой гамме и стилистике простой сайт (порядка 10-15 страниц), пока без контента. Элементы не воровать, а сделать в схожем стиле. Запустить желательно на WordPress. Подробности в личку, адрес сайта тоже. На выходе получится не скопированный ...