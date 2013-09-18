Выведение сайта из-под фильтра

Здравствуйте. В движке Datalife сортировка новостей реализована на Ajax. Мне же необходимо иметь возможность поставить УРЛ на каждый тип сортировки новостей.. в итоге необходимо получить что-то типа site.ru/?sort_by=rating&direction=desc site.ru/?sort_by=date&direction=asc
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Работа по удалению спам-ссылок для выведения сайта из-под фильтра Google. Вначале нужна аналитика и выявление точных причин.
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