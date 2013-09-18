УРЛ на сортировку новостей в Datalife

$5
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок108 просмотров
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Здравствуйте.

В движке Datalife сортировка новостей реализована на Ajax. Мне же необходимо иметь возможность поставить УРЛ на каждый тип сортировки новостей.. в итоге необходимо получить что-то типа

site.ru/?sort_by=rating&direction=desc

site.ru/?sort_by=date&direction=asc

10 лет назад
Extazy
34 годаЭстония
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад