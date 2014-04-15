Заверстать и подкрепить к joomla 2.5

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок176 просмотров
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Заверстать и подкрепить к joomla 2.5

Джумла уже установлена на нашем сервере. Под "подкреплением" я имею ввиду вставить модуль меню в шаблон и создать ссылки на пустые разделы (пункты меню как в дизайне).

Наполнением и настройкой других модулей мы займемся самостоятельно.

Возможно дополнительные мелкие правки, за отдельную оплату.

От вас отдельно стоимость верстки и отдельно стоимость подкрепления к cms и ориентировочное время на работу.

Во сколько оцениваете 1 час работы по мелким доработкам?

Joomla
10 лет назад
456456456
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
EnterInWeb
37 летАндорра
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
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