Заверстать и подкрепить к joomla 2.5

Джумла уже установлена на нашем сервере. Под "подкреплением" я имею ввиду вставить модуль меню в шаблон и создать ссылки на пустые разделы (пункты меню как в дизайне).

Наполнением и настройкой других модулей мы займемся самостоятельно.

Возможно дополнительные мелкие правки, за отдельную оплату.

От вас отдельно стоимость верстки и отдельно стоимость подкрепления к cms и ориентировочное время на работу.

Во сколько оцениваете 1 час работы по мелким доработкам?