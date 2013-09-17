Усовершенствование стандартного рейтинга Joomla2.5

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки179 просмотров
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Необходимо доработать стандартный рейтинг Joomla 2.5. Изначально он запоминает ip адрес последнего проголосовавшего и не дает голосовать еще раз, но два человека с легкостью смогут накрутить счетчик. Нужно сделать так , что бы рейтинг позволял голосовать всего один раз (по ip адресу или по учетной записи)

Joomla
10 лет назад
dominions
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
На решение был заявлен 1 день, проблему не решил и через неделю, на сообщения не отвечает. _____________________________________________________________________________________ dominions | вчера в 09:02 Здравствуйте, прошло 5 дней, функционал кнопки о сих пор не реализован. dominions | 23.09.2013 в 07:11 Ну если он сейчас активен на сайте то не работает, дает проголосовать более 1 раза sdaccent | 21.09.2013 в 20:19 Попробовать его обмануть dominions | 21.09.2013 в 15:13 Добрый день. Как я могу проверить работу плагина? sdaccent | 21.09.2013 в 13:48 Все готово. Кончно следует учесть, что можно сменить IP, зайти другим браузером и т.д. Но от этого никак не застрахуешься. Самый надежный конечно способ это привязка к пользователю, но вы должны понимать, что и это умного человека не остановит. dominions | 20.09.2013 в 18:33 Добрый вечер! Вы указали время на доработку 1 день, когда будет готова работа? dominions | 20.09.2013 в 13:53 Ну что? dominions | 20.09.2013 в 11:26 Желательно оставить возможность настраивать этот пункт sdaccent | 20.09.2013 в 11:25 Добрый. Один маленький вопрос: гостям голосовать разрешить, или только заегистрированным? dominions | 20.09.2013 в 11:22 Добрый день, как успехи? sdaccent | 19.09.2013 в 13:02 Ок, приступил dominions | 19.09.2013 в 13:02 Кнопка находится на главной, называется проголосовать dominions | 19.09.2013 в 13:00 http://lidernod.ru/administrator/ guest guest ftp:\\77.222.40.171 lidernodru 7O8RhhwgL sdaccent | 19.09.2013 в 12:47 В админку и к файлам (ftp или ssh) dominions | 19.09.2013 в 12:46 Принял, к чему нужен доступ? sdaccent | 19.09.2013 в 12:40 Принмайте заявку. Дайте доступ и сделаю. dominions | 19.09.2013 в 12:34 Хорошо, тогда меня устраивает, какие дальнейшие действия? sdaccent | 19.09.2013 в 12:26 Добрый день, да можно dominions | 19.09.2013 в 12:13 Добрый день, можно ли поставить ограничение и по ip и по учётке (1 учетная запись на сайте может проголосовать 1 раз)?
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