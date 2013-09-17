Написать виджет для WP

Виджет, который бы выводил блок отзывов, в котором бы отзывы чтобы добавить нужно авторизоваться через vk, facebook или odnoklassniki.

При этом они появлялись бы в отзывах только после одобрения модератором в админке.

В настройках можно было бы задавать сколько отзывов выводить в блоке.

В конце блока ссылка 'все отзывы', при нажатии на которую мы переходим на страницу /otzivy где отображаются они все.

В блоке отзывов должна выводиться аватарка того кто размещал из соцсети через которую он авторизовывался.

И чтобы при этом текст отзывов выводился текстом, т.е. индексируемым поисковиками.