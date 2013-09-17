Поддержка 2-х сайтов на джумле

День добрый интересует стоимость поддержки 2-х сайтов на джумле и модернизация

необходимо исправить ошибки которые есть и если что то еще надо будет исправить то оперативно это исправлять, вносить изменения на сайте (блоки добавлять, опросники, отзывы и т.д.) отзывы надо сделать чтобы на каждой странице были свои - пример: написал отзыв и прикрепил его к определенной странице, отзыв показывается только на этой странице.