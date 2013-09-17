Поддержка 2-х сайтов на джумле

Требуется программист на постоянную работу, проект примерно на 2 месяца. Доработка сайта PHP + JS, оплата сдельная, ставим задачу на 1-2 дня, оплачиваем. Из минусов - придется ковырять чужой код. Из плюсов - своевременная оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый интересует стоимость поддержки 2-х сайтов на джумле и модернизация
необходимо исправить ошибки которые есть и если что то еще надо будет исправить то оперативно это исправлять, вносить изменения на сайте (блоки добавлять, опросники, отзывы и т.д.) отзывы надо сделать чтобы на каждой странице были свои - пример: написал отзыв и прикрепил его к определенной странице, отзыв показывается только на этой странице.
- Похожие заказы
- $2500Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача: Подключить верстку сайта визитки с галереей к MODX Revolution. Верстка состоит из 2х страниц главная и внутренняя + галерея. Все довольно стандартно из особенностей галерею нужно сделать раздельную по нескольким видам работ, ...Закрыт10 лет назад
нужна консультация - как восстановить пароль к админке и настроить сайтСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать модуль и плагин на joomla 2.5 можно на основе готовых! 1)Модуль - отображение статей с возможностью сортировки 2)Плагин - личный кабинет пользователя на основе пользователей joomla Возможности: - оплата через робокассу - регистрация через реферальные ссылки - возможность отправки ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $280
Здравствуйте, работать можно по 100 % предоплате или по сбр, в связи с появившимися негативными отзывами у меня, (которые скоро превратятся в позитивные) Есть готовая верстка, принт скрины скачаете вместе с тз в приложении, необходимо натянуть ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Требуется установить и настроить фотогалерею на Джумла 2.5 Что надо учесть: - не будет альбомов, надо настроить только 1 страницу с всплывающими картинками. - картинки должны всплывать при нажатии, без перезагрузки страницы. - ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: галерея должна ...Завершен10 лет назад
Нужно добавить платежную систему в ecommerce плагин для вордпрессаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно максимально срочно (!!!!) сделать несложную работку на CMS DJEM. Из формы заказа письма приходят на один ящик, а нужно чтобы приходили на 10. Готов платить за срочность. Сделать нужно в течение 2-3 часов. Пишите в ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $600
Нужно сделать сайт по макетам (во вложении). Система управления сайтом должна быть платная. Не интернет магазин, просто заявка с заказом отправляется на почту продавца. Цену просьба указывать с лицензией CMS. Обязательно указывайте примеры выполненных работ ...Завершен10 лет назад
- $2500
На удалённую работу требуется программист для сборки сайтов. Необходимо хорошее знание основ 1С Битрикс и основ PHP. Какое-либо сложное программирование и разработка компонентов в рамках данной вакансии НЕ требуется. При необходимости поможем и подскажем. Но знание ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад