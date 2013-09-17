Внести изменения в ecommerce плагин для WordPress

Нужно максимально срочно (!!!!) сделать несложную работку на CMS DJEM. Из формы заказа письма приходят на один ящик, а нужно чтобы приходили на 10. Готов платить за срочность. Сделать нужно в течение 2-3 часов. Пишите в ...
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